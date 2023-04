Centro Social de Brasfemes em Coimbra investe 1,4 ME em lar de idosos

A obra, adjudicada no final de março após concurso público, terá uma duração de cerca de 18 meses, perspetivando-se que o lar de idosos esteja concluído no final de 2024, disse à agência Lusa o presidente do CEBES, Paulo Quadros.

"Era um anseio muito antigo da própria freguesia e até já se tornava motivo de brincadeiras no Carnaval, tal como foi a demora da construção do quartel dos Bombeiros Voluntários. Agora, deixa de ter assunto para os próximos carnavais", brincou o responsável.

Segundo Paulo Quadros, o CEBES conta, de momento, com um serviço de apoio domiciliário com 30 utentes, um centro de dia com 30 utentes e um centro de atividades de tempos livres com 20 crianças.

O futuro lar de idosos, que terá rés-do-chão e primeiro andar, será construído dentro da localidade de Brasfemes, mas separado dos restantes edifícios, explicou, salientando, no entanto, que as instituições irão trabalhar "de forma articulada".

"É no edifício mãe, onde está o centro de dia, que está a cozinha [renovada recentemente] e os serviços administrativos. Haverá partilha do funcionamento da instituição e uma direção técnica comum", realçou.

De acordo com o presidente do CEBES, o projeto foi pensado para maximizar a eficiência energética, recorrendo à geotermia para arrefecimento do ar (o ar é arrefecido através de um sistema de canalização subterrâneo) e instalando painéis fotovoltaicos.

O investimento conta com um apoio de cerca de 960 mil euros do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) 3.0, da Segurança Social.

"Sem este apoio seria muito difícil fazer avançar o projeto", vincou.