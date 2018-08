Centros de saúde vão ter mais psicólogos e nutricionistas

A partir de hoje os interessados têm trinta dias úteis para se candidatarem mas só devem começar a trabalhar no próximo ano.



As vagas abertas para psicólogos clínicos centram-se a norte e centro.

Quanto aos nutricionistas, 31 das 40 vagas são em Lisboa e Vale do Tejo.



Ambas as Ordens, dos psicólogos e dos Nutricionistas, aplaudem a medida.