CEO da EDP recusa "aproveitamento" e diz que não há qualquer "lucro extraordinário"

"Claramente não há qualquer tipo de aproveitamento por parte das `utilities`", destacou, em declarações à Lusa, indicando que a empresa absorveu "os impactos", "até com prejuízo".

"Os factos são os que são, não há qualquer tipo de lucro extraordinário, pelo contrário", garantiu, questionado sobre a possibilidade de aplicação de um imposto por lucros extraordinários, admitido pelo Governo.

Numa nota, hoje divulgada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP referiu que o seu desempenho financeiro "no primeiro trimestre de 2022 foi fortemente impactado pela seca extrema em Portugal no inverno 2021/2022, o mais seco dos últimos 90 anos, que resultou num défice recorde de produção hídrica da EDP no mercado Ibérico no trimestre de 2,6TWh [terawatts hora] face à média histórica".

"Este défice hídrico resultou na necessidade de um volume equivalente de compras de eletricidade no mercado grossista Ibérico, por forma a satisfazer o consumo da carteira de clientes, num trimestre de preços máximos históricos (preço médio de eletricidade 229euros/MWh no 1.º trimestre de 2022, uma subida homóloga de 407%)", indicou, na mesma nota.

"Estamos a tentar mitigar [o impacto] ao longo do resto do ano para compensar este trimestre", salientou o CEO, por sua vez, sublinhando que a aposta é nas renováveis e em outras geografias, como os EUA e o Brasil.

Questionado sobre se, nos próximos tempos, a EDP vai aumentar preços para compensar estes impactos, o CEO recordou que a empresa tem "compromissos".

"Temos compromissos e contratos com grande parte dos clientes empresariais e domésticos", destacou, sublinhando que a EDP vai "manter aqueles compromissos" que tem.

"Vamos tentando, à medida que se vai renegociando os contratos, ao longo dos próximos tempos refletir aquilo que é o preço de mercado nalguns desses contratos", referiu, ressalvando que o que a empresa tem "aconselhado os clientes empresariais é a fazer contratos a longo prazo, de cinco ou seis anos", contando que o preço nos próximos anos seja mais baixo.

"A aposta nas renováveis vê-se em alturas destas, de crise, faz imenso sentido", salientou, indicando que "tudo o que seja investimento em renováveis nos vários países, melhorar a velocidade de licenciamento da parte das interligações, tudo isso permite ter renováveis mais rapidamente e a preços mais baixos".

"Temos de estar preparados para anos muito secos", disse ainda, indicando a volatilidade da geração hídrica de energia. "Seja o solar ou a eólica, são muito menos voláteis e são fontes de geração mais estáveis do que a hídrica", garantiu.

A EDP registou, no primeiro trimestre deste ano, prejuízos de 76 milhões de euros, que comparam com lucros de 180 milhões de euros no período homólogo, devido à seca e ao aumento do custo da eletricidade, anunciou hoje, em comunicado.