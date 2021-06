CEO da Morgan Stanley insta trabalhadores a regressarem ao escritório

Durante uma conferência no início da semana, o diretor executivo da Morgan Stanley, James Gorman, exortou os trabalhadores daquele banco a regressarem aos escritórios em Nova Iorque, numa altura em que grande parte dos norte-americanos estão vacinados e os EUA começam a desconfinar.



“Se podem ir a um restaurante em Nova Iorque, podem vir ao escritório”, afirmou o CEO da Morgan Stanley. “Queremos que vocês estejam nos escritórios”, advertiu.



Gorman afirmou que muitos funcionários começaram a regressar lentamente aos escritórios alguns dias por semana, mas espera que esse regresso seja definitivo até 6 de setembro, Dia do Trabalhador nos EUA.



“No Dia do Trabalhador, ficarei muito desapontado se as pessoas não tiverem regressado ao escritório e aí teremos uma conversa diferente”, alertou o diretor executivo do banco, acrescentando que os trabalhadores não podem esperar receber os salários de Nova Iorque se continuarem a trabalhar remotamente. “Se querem receber os salários de Nova Iorque, trabalhem em Nova Iorque”, advertiu o CEO. “’Estou em Colorado e a ser pago como se estivesse em Nova Iorque’. Desculpem, isso não funciona”, reiterou.



O diretor executivo do banco assegurou que a maioria dos funcionários estará vacinada na altura de regresso aos escritórios, observando que “bem mais de 90 por cento” dos trabalhadores já receberam a vacina contra a Covid-19.



“Não se enganem a esse respeito. Fazemos o nosso trabalho dentro dos escritórios da Morgan Stanley e é aí que ensinamos, é aí que os nossos estagiários aprendem, é assim que desenvolvemos as pessoas”, defendeu Gorman.



Gorman sublinhou, porém, que o banco permaneceria flexível relativamente à escolha entre teletrabalho e trabalho presencial, dando oportunidade aos pais com filhos que ainda não estejam em idade de escolaridade de trabalharem a partir de casa.



O CEO do banco também sublinhou que nos escritórios em países onde as taxas de infeção por Covid-19 permanecem altas, como a Índia, os trabalhadores permanecerão em regime de teletrabalho. “Eles não vão voltar ao trabalho. Isso não é um problema de 2021”, assegurou Gorman aos cerca de dez mil funcionários sediados na Índia.