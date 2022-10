CEO da TAP preocupada com inflação, combustíveis e incertezas sobre procura

"A inflação galopante, o disparar do preço do combustível, bem como as incertezas em relação à procura no próximo ano, são preocupações presentes e de futuro", afirmou a presidente da comissão executiva da transportadora aérea nacional, em Ponte de Sor (Portalegre).

Na sua intervenção, a responsável da TAP disse também já estar a preparar o verão de 2023.



Christine Ourmières-Widener argumentou que a TAP tudo vai fazer para tornar a companhia aérea nacional sustentável a longo prazo.