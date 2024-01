CEO do Grupo Global Media vai ser ouvido no Parlamento

José Paulo Fafe insiste que permanecem válidos os motivos que o levaram a declinar o convite-convocatória para estar presente no Parlamento, mas depois das várias audições dos diversos diretores de órgãos como a TSF, o DN ou o JN, José Paulo Fafe diz estar disponível para ser ouvido em Comissão.





Quando solicitada a presença pelos deputados, o CEO terá dito, numa primeira resposta, "não pretender" nem ter a intenção de "participar em iniciativas de caráter eleitoral", pelo que estaria indisponível para ser ouvido no parlamento.





O Bloco de Esquerda entregou no parlamento um requerimento em que é solicitada à ERC documentação relativa ao Grupo Global Media, nomeadamente respostas da Grupo Global Media e do World Opportunity Fund relativamente à propriedade e à responsabilidade pelo controlo do Grupo Global Media.