CEP. Salário mínimo em 750 euros não tem "racionalidade económica"

As declarações são do presidente da Confederação Empresarial, que afirma que a decisão do governo é um "objetivo político" e que o grande beneficiário é o Estado.



Numa entrevista à TSF e Dinheiro Vivo, António Saraiva faz as contas e garante que o Estado vai arrecadar 126 milhões de euros por mês.