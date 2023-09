Cerca de 13 mil trabalhadores da produção automóvel entram em greve nos EUA

É a primeira vez que as fábricas das Três Grandes de Detroit, como são conhecidas as três empresas da indústria automóvel, entram em greve simultaneamente.

O presidente do sindicato United Auto Workers, Shawn Fein, anunciou às 23:00 de quinta-feira (03:00 de hoje em Lisboa) que os trabalhadores da fábrica de montagem da GM em Wentzville, no estado do Missouri, da fábrica da Stellantis em Toledo, no estado do Ohio, e da fábrica da Ford em Wayne, no estado de Michigan, seriam os primeiros a entrar em greve.