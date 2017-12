Cerca de 16 mil clientes entraram no mercado livre de eletricidade em outubro

Lusa13 Dez, 2017, 07:50 | Economia

De acordo com o relatório sobre o mercado liberalizado da eletricidade nos primeiros 10 meses do ano divulgado hoje pela ERSE, "a quase totalidade dos grandes consumidores está já no mercado livre", ao passo que "a percentagem de domésticos continua a aumentar".

Em outubro, cerca de 84% do consumo total do segmento doméstico estava no mercado livre de eletricidade, uma proporção acima dos 80% registados no final de setembro.

No décimo mês do ano, "29.250 clientes passaram a ser fornecidos por um comercializador do mercado livre", o que representa uma média diária de cerca de 944 clientes e um consumo anualizado de 122 gigawatts.

Quanto aos 13.328 clientes que saíram do mercado livre de eletricidade, o seu consumo foi de 54 Gwh, tendo correspondido "a saídas sem contrato na sua quase totalidade, quer em número de clientes, quer em termos de consumo".

Assim, em termos globais, o mercado liberalizado de eletricidade "representou cerca de 93% do consumo total em Portugal Continental em outubro de 2017", o que se traduz num aumento em cerca de 1,6 pontos percentuais do peso relativo do mercado liberalizado face ao período homólogo e em termos de consumo abastecido.

O consumo anualizado em mercado livre ascendeu a 41.751 gigawatts em outubro de 2017 (consumo médio em 12 meses atribuído a clientes no mercado liberalizado no último dia do mês), "uma redução de 70 GWh face a setembro".

Relativamente às quotas de mercado, a EDP Comercial "manteve a sua posição como principal operador no mercado livre em número de clientes (84%) e em termos de consumo (43%)", ainda que tenha registado uma "quebra de quota em consumo face ao mês anterior de 0,1 pontos percentuais".

A Endesa, por seu lado, manteve a liderança no segmento de clientes industriais (29%), enquanto a Iberdrola (25%) continua a liderar o segmento dos grandes consumidores.