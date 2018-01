Cerca de 160 viaturas Audi em Portugal podem ter que alterar `software` do motor

Lusa22 Jan, 2018, 19:10 | Economia

À agência Lusa, Ricardo Tomaz, diretor de Marketing Estratégico e Relações Externas da SIVA, representante da marca Audi em Portugal, explicou haver um trabalho "em permanência com as autoridades de transporte alemãs (KBA) no sentido de realizar inspeções sistemáticas aos seus motores com vista a detetar eventuais irregularidades".

"O KBA decidiu que o `software` de alguns motores V6 TDI devia ser modificado, pelo que a Audi vai rever e testar o `software` de gestão destes motores e submetê-lo ao KBA para aprovação", acrescentou a mesma fonte, referindo que quando houver aprovação os clientes serão informados.

Em caso de aprovação, em Portugal a medida técnica vai envolver "cerca de 160 viaturas equipadas com aqueles motores".

No passado dia 05, a importadora de marcas do grupo Volkswagen (VW) informava que a atualização de `software`, no âmbito do `dieselgate`, foi feita até ao final de 2017 em quase 79% de veículos Volkswagen, Audi, Skoda, e previu que as intervenções possam terminar até março.

Na apresentação de resultados do ano passado, em Lisboa, a SIVA - Sociedade de Importação de Veículos Automóveis explicou estar em causa um universo de 101.600 viaturas e que a solução de `software` está disponível para 99,9% de veículos das marcas que representa.

Uma investigação nos EUA descobriu em 2015 que a Volkswagen manipulou o dispositivo das emissões poluentes em veículos a gasóleo (`dieselgate`).

A empresa alemã admitiu a fraude, que envolveu 11 milhões de carros vendidos em todo o mundo.