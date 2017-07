Cerca de 20 mil empresas tinham perfil exportador em Portugal entre 2010 e 2015

Lusa 31 Jul, 2017, 13:41 | Economia

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), no período em análise, a dimensão média destas sociedades em termos de volume de negócios e de pessoal ao serviço foi respetivamente cerca de cinco mil milhões de euros e 28 pessoas, o que compara com os 621 mil euros e seis pessoas para as sociedades sem esse perfil.

Entre as sociedades com perfil exportador 55,8% do volume de negócios concentrou-se nas grandes empresas.

Entre 2010-2015, as sociedades com perfil exportador registaram, em termos gerais, melhores resultados nos seus rácios económico-financeiros, comparativamente às sociedades sem perfil exportador.

Em 2015, metade destas sociedades evidenciou um crescimento do volume de negócios superior a 5% e uma rendibilidade operacional das vendas superior a 4,3%.

De acordo com o INE, a autonomia financeira das sociedades com perfil exportador superou em 5,4 pontos percentuais o resultado das restantes sociedades.

Numa análise por mercados e bens transacionados, apenas possível nas sociedades com perfil exportador de bens, em 2015 destacam-se Espanha, França e Alemanha como os principais mercados de destino.

As máquinas e aparelhos, veículos e outro material de transporte e combustíveis minerais foram os principais grupos de produtos exportados por estas sociedades, sinalizam os dados disponibilizados pelo INE.

Os dados estatísticos apresentados foram obtidos a partir do Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), complementados pelos dados do Comércio Internacional de Bens para a desagregação por países de destino e tipos de bens exportados pelas sociedades com perfil exportador de bens.