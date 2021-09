Certificado Covid. Obrigatoriedade cai na restauração

As novas regras para a pandemia vão ser anunciadas no final do Conselho de Ministros. O Certificado Digital deve deixar de ser obrigatório em restaurantes, cafés e pastelarias. A apresentação da prova de vacinação ou teste mantém-se nas fronteiras e nos bares e discotecas, que podem abrir a partir do próximo mês. Restaurantes, cafés e pastelarias vão deixar de ter limite máximo de pessoas por mesa, tanto no interior como nas esplanadas.