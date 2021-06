Certificado Digital Covid pode ser suspenso por um Estado-membro

O Certificado Digital Covid pode ser suspenso por um Estado-membro da União Europeia com justificação na pandemia. No Parlamento, Augusto Santos Silva disse que os britânicos com vacinação completa podem visitar o nosso país sem necessidade de quarentena. O MNE diz esperar reciprocidade do Reino Unido.