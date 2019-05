CFP aponta para abrandamento do processo de consolidação orçamental em 2018

Lusa30 Mai, 2019, 18:35 | Economia

"A orientação da política orçamental foi neutra em 2018, o que sugere um abrandamento do processo de consolidação orçamental", indica o CFP no relatório sobre a evolução orçamental das Administrações Públicas em 2018, hoje divulgado.

O organismo liderado por Nazaré Costa Cabral sublinha que estes cálculos são sensíveis à classificação de medidas `one-off`, ou seja, às medidas não recorrentes.

O CFP explica que "a variação do saldo primário estrutural (saldo estrutural excluindo a despesa com juros) conjuntamente com a variação do hiato do produto permitem aferir a natureza restritiva ou expansionista da política orçamental discricionária".

"Em 2018, a variação positiva do saldo primário estrutural (0,2 pontos percentuais [p.p.] do PIB) realizada no contexto de melhoria da conjuntura económica (variação positiva do hiato do produto em 0,4 p.p. do PIB potencial) foi inferior em mais de metade à estimada para 2017 (0,5 p.p. do PIB)", indica o Conselho.

O CFP adianta que "este resultado, apesar de continuar a apontar para uma melhoria dos indicadores estruturais, sugere que o progresso de consolidação orçamental tenha desacelerado em 2018".

O organismo liderado por Nazaré Costa Cabral indica também que, "em termos de dimensão do ajustamento orçamental, o progresso realizado após o programa representou aproximadamente um quinto do efetuado no período de vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira, em que o esforço orçamental foi prejudicado por um aumento dos encargos com juros".

Recorde-se que Portugal pediu assistência financeira em 06 de abril de 2011 e, um mês depois, em 05 de maio, a `troika`, apresentou o programa de assistência financeira a Portugal, no valor de 78 mil milhões de euros.

Em 17 de maio de 2014 terminou o Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal assinado em 2011, que assinalou a saída da `troika` do país.