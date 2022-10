CFP. Cenário macroeconómico elaborado numa conjuntura de incerteza e volatilidade

"O cenário macroeconómico subjacente à proposta de Orçamento do Estado para 2023 é elaborado numa conjuntura de elevada incerteza e volatilidade, o que torna difícil a comparação com outras previsões e projeções, produzidas em diferentes momentos no tempo", lê-se no parecer do CFP.

A proposta do OE 2023 foi hoje entregue pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, na Assembleia da República.

O CFP destacou que a incorporação de medidas de política "difere entre as diversas instituições", o que dificulta a comparação, que já é penalizada pelas "dimensões temporal e metodológica".

Conforme exemplificou, o cenário do CFP é elaborado "em políticas invariantes", enquanto o do Ministério das Finanças incorpora as medidas da proposta do OE 2023, bem como a versão final das Contas Nacionais para 2020, divulgadas em 23 de setembro.