CFP melhora crescimento do PIB para 6,7% este ano e piora para 1,2% em 2023

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) melhorou as perspetivas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano para 6,7%, mas cortou as do próximo ano, prevendo agora uma forte desaceleração para 1,2%, foi hoje divulgado.