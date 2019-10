Partilhar o artigo CFP prevê saldo orçamental positivo mas alerta para riscos na despesa com pessoal e prestações sociais Imprimir o artigo CFP prevê saldo orçamental positivo mas alerta para riscos na despesa com pessoal e prestações sociais Enviar por email o artigo CFP prevê saldo orçamental positivo mas alerta para riscos na despesa com pessoal e prestações sociais Aumentar a fonte do artigo CFP prevê saldo orçamental positivo mas alerta para riscos na despesa com pessoal e prestações sociais Diminuir a fonte do artigo CFP prevê saldo orçamental positivo mas alerta para riscos na despesa com pessoal e prestações sociais Ouvir o artigo CFP prevê saldo orçamental positivo mas alerta para riscos na despesa com pessoal e prestações sociais