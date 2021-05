CFP. Segurança Social recebe 304ME em 2020 de adicional ao IMI

"A transferência referente ao adicional ao IMI, concebido com o fundamento de aumentar a diversificação das fontes de financiamento do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), atingiu 304 ME, mais 181 ME do que no ano anterior", lê-se no relatório do CFP sobre a "Evolução Orçamental da Segurança Social e da CGA [Caixa Geral de Aposentações] em 2020".

Em 2020 foi efetuada a transferência dos valores remanescentes em falta relativo ao adicional ao IMI, referentes aos anos decorridos entre 2017 e 2019.

O valor apurado pela Autoridade Tributária e Aduaneira relativo ao adicional ao IMI foi de 129,5 ME, mas o montante global transferido para o FEFSS ascendeu aos 304 ME, "incorporando o valor cobrado em 2020, mas também os montantes em falta de 79,9 ME, 85,3 ME e 8 ME relativos aos anos de 2017, 2018 e 2019, respetivamente", explica o CFP.

O organismo liderado por Nazaré Costa Cabral destaca ainda que, também com o mesmo propósito, a nova fonte de financiamento do FEFSS, a transferência do OE relativa ao adicional à contribuição do setor bancário, ascendeu a 33 ME.

"Esta receita tem por objetivo reforçar os mecanismos de financiamento do sistema de Segurança Social, como forma de compensação pela isenção de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) aplicável à generalidade dos serviços e operações financeiras, aproximando a carga fiscal suportada pelo setor financeiro à que onera os demais setores", refere o CFP.

Já em sentido contrário, registou-se uma diminuição da transferência realizada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e pelo Turismo de Portugal, referente a receitas decorrentes dos jogos sociais, tendo atingido 204 ME, menos 43 ME face a 2019.

Verificou-se igualmente uma menor transferência consignada ao FEFSS da receita de IRC, situando-se nos 182 ME, uma diminuição de 17 ME face a 2019.

"Em 2020, o valor apurado pela Autoridade Tributária e Aduaneira relativo ao imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC) a consignar ao FEFSS foi de 193,6 ME", pode ler-se no documento.

Segundo explica o organismo, "a diferença entre o valor transferido e o apurado prende-se com o acerto dos montantes transferidos em excesso nos anos de 2018 e 2019 nos valores de 2,8 ME e 8,6 ME, respetivamente".

Quando comparado com o montante inscrito no Orçamento da Segurança Social para 2020, de 377 ME, "verifica-se que a execução desta rubrica se situou 195 ME abaixo do previsto", indica o CFP.

Sobre as receitas fiscais consignadas à Segurança Social, o CFP indica ainda que a transferência referente ao IVA social, que financia as despesas do subsistema de proteção familiar, atingiu 883 ME em 2020, mais 29 ME do que em 2019.