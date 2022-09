CFP vê défice a cair para 1,3% ajudado pela inflação e novo excedente em 2023

No relatório de atualização das perspetivas económicas e orçamentais 2022-2026, baseado em políticas invariantes, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) melhora as projeções para o défice orçamental deste ano para 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB).

Esta é uma revisão face aos 1,6% que a instituição projetava em março, mas significa também uma melhoria face aos 1,9% previstos pelo Governo.

AAT // CSJ