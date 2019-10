A maioria dos clientes vai também pagar mais de 88 cêntimos por cada transferência MB Way. Só ficam isentos os clientes com menos de 26 anos e os que têm "Conta Caixa".



Outra novidade é a cobrança pela conta de serviços mínimos bancários, que até aqui não tinham qualquer custo para os clientes do banco público.



Os novos preços entram em vigor em janeiro do próximo ano.