CGD. Constâncio vai voltar a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito

Os deputados querem voltar a ouvir Vítor Constâncio isto depois das notícias avançadas hoje de que o ex-governador do Banco de Portugal deu aval a Joe Berardo para levantar 350 milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos para comprar ações do BCP.





A Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos vai ainda solicitar documentação específica ao Banco de Portugal sobre os créditos concedidos ao empresário Joe Berardo na altura.







O PS apresentou ainda um outro requerimento para ouvir também, de novo, o ex-vice-governador Pedro Duarte Neves. Requerimento esse que foi igualmente aprovado por unanimidade.



Caso no Ministério Público



Já hoje, Cecília Meireles, vice-presidente do CDS-PP, defendeu que caso se comprove que o antigo governador do Banco de Portugal mentiu à Comissão parlamentar de inquérito sobre a Caixa, o caso deve ser entregue ao Ministério Público porque "tem contornos criminais".



"As pessoas não podem vir mentir às comissões de inquérito", disse a vice-presidente do partido e da bancada Cecília Meireles, em declarações aos jornalistas no parlamento.



"Caso se comprove que mentiu, deve enviar-se imediatamente para o Ministério Público, porque o caso tem contornos criminais", afirmou, acrescentando que "quase todas as contas" que os portugueses andam hoje a pagar relativas aos bancos "têm a sua raiz na supervisão Vítor Constâncio".



