CGD diz que greve de hoje foi "pouco expressiva"

Em comunicado, fazendo o balanço final, às 17:00 (hora de Lisboa), a Caixa Geral de Depósitos (CGD) indicou que, de acordo com o registo da Direção de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, a greve "foi pouco expressiva" e que a adesão foi "apenas uma fração dos números divulgados por estruturas sindicais, que se afastam da realidade".

A CGD disse que número de transações efetuadas nos diferentes canais da Caixa Geral de Depósitos foi de 3,2 milhões, acima dos 3,0 milhões de transações no mesmo dia do ano passado e dos 2,6 milhões de transações de quinta-feira.

Quanto à rede, disse que estiveram abertas 92% das agências e todos os gabinetes de empresa.

A CGD diz que se mantém "empenhada em criar as melhores condições para os seus colaboradores, ciente que o seu capital humano é fundamental para adotar as transformações necessárias" ao seu negócio e que a greve é um direito inalienável mas que "não pode, no entanto, deixar de lamentar que a mesma corra riscos de ser entendida como politizada".

A CGD afirma ainda, no comunicado, que a sua proposta de aumento salariais é a maior de todo o setor bancário.

Os trabalhadores da CGD cumpriram hoje um dia de greve contra aumentos salariais de 3,25% que os sindicatos consideram "irrisórios" face ao custo de vida e os lucros do banco em 2023, que deverão ter superado os 1.000 milhões de euros.

O protesto foi convocado pelo STEC (que pede 5,9% com um mínimo de 110 euros) e posteriormente também por outros sindicatos bancários. O STEC disse à Lusa que a adesão rondou os 80%.

O presidente do STEC, Pedro Messias, disse hoje à Lusa que o sindicato pôs uma queixa na Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) por assédio exercido junto de trabalhadores por chefias intermédias para que não aderissem à greve.

A CGD tem 6.000 funcionários. É o único dos grandes bancos que ainda não apresentou os resultados de 2023, mas a previsão é que sejam históricos já que até setembro teve lucros de 987 milhões de euros (mais 43% face ao mesmo período de 2022).