CGD espera "propostas relevantes" para venda do banco do Brasil

Em conferência de imprensa de apresentação de resultados do primeiro trimestre (lucros de 81 milhões de euros), Paulo Macedo disse que na retoma do processo de venda do banco do grupo no Brasil a "esperança é que desta vez apareçam interessados com propostas relevantes", "com ofertas positivas". E disse ter "indícios" disso mesmo.

O gestor explicou que a primeira operação de venda foi cancelada, porque a CGD considerou que as propostas que existiam não defendiam os seus interesses e preferiu não vender a fazê-lo "em circunstâncias não positivas".

Na semana passada, o Governo aprovou o relançamento da venda do Banco Caixa Geral - Brasil, depois de ter falhado o primeiro processo de venda.

A venda do banco da CGD no Brasil fazia parte do plano de reestruturação do banco público, acordado com a Comissão Europeia, mas a sua alienação acabou por não ser concretizada.

A alienação é feita pela CGD, sendo as decisões finais tomadas pelo Governo após proposta da administração do banco público.

Em maio do ano passado, após proposta da CGD, o Governo rejeitou as propostas para compra do Banco Caixa Geral - Brasil por considerar que não estavam "reunidas as condições para a aceitação de qualquer das propostas vinculativas apresentadas", por não salvaguardarem "de modo adequado e permanente os interesses patrimoniais da CGD e a concretização dos objetivos subjacentes ao processo de alienação".

A empresa de investimentos brasileira Artesia Gestão de Recursos, o Banco ABC Brasil (detido pelo Arab Banking Corporation, com sede no Bahrein) e o Banco Luso Brasileiro (detido parcialmente pelo grupo Amorim) tinham sido os três investidores selecionados pelo Governo para apresentarem propostas vinculativas de compra do Banco Caixa Geral - Brasil.