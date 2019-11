CGD formaliza venda de 100% da Mercantile Bank ao Capitec Bank por 215 ME

"A Caixa Geral de Depósitos (CGD) formalizou hoje a venda definitiva das ações representativas de 100% do capital social da Mercantile Bank Holdings Limited (Mercantile), ao Capitec Bank Limited (Capitec), por 3,56 mil milhões de rands sul-africanos (ZAR), cerca de 215 milhões de euros", explicou a Caixa num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A cerimónia de assinatura realizou-se em Joanesburgo, África do Sul, na sede da Mercantile, com a presença do administrador executivo da CGD, Francisco Cary, e do CFO do Capitec, André du Plessis.

De acordo com o mesmo comunicado, o processo de venda da Mercantile iniciou-se em 2017, e faz parte "do Plano Estratégico aprovado no âmbito do processo de recapitalização da CGD".

Este processo culminou com a "seleção pelo Conselho de Ministros, em novembro de 2018, do Capitec como adquirente das ações e com a conclusão, em outubro de 2019, do processo de aprovação pelas autoridades competentes", adiantou.

A CGD referiu que, depois desta venda, vai "continuar a trabalhar com o objetivo de cumprir integralmente os objetivos do Plano Estratégico".

"Além da racionalização do negócio internacional, a CGD tem também como objetivos a redução da sua estrutura de custos e do volume de ativos não-performantes do seu balanço, de forma a melhorar a sua rentabilidade", acrescentou.

De acordo com a Caixa, foi também hoje concretizado um acordo de cooperação entre a CGD, a Mercantile e o Capitec "o qual consubstancia o interesse das partes em continuar a cooperar comercialmente no futuro".

"O Capitec é uma das maiores e mais dinâmicas instituições de crédito na África do Sul", salientou a Caixa.