Partilhar o artigo CGD. Macedo admite que debate em torno do banco provoca danos na instituição Imprimir o artigo CGD. Macedo admite que debate em torno do banco provoca danos na instituição Enviar por email o artigo CGD. Macedo admite que debate em torno do banco provoca danos na instituição Aumentar a fonte do artigo CGD. Macedo admite que debate em torno do banco provoca danos na instituição Diminuir a fonte do artigo CGD. Macedo admite que debate em torno do banco provoca danos na instituição Ouvir o artigo CGD. Macedo admite que debate em torno do banco provoca danos na instituição