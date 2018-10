CGD passa de prejuízos a lucros de 369 milhões até setembro

RTP30 Out, 2018, 17:20 / atualizado em 30 Out, 2018, 18:56 | Economia

Em conferência de imprensa, o presidente da CGD, Paulo Macedo, referiu que a melhoria do resultado líquido, entre janeiro e setembro, se deveu a uma "forte progressão dos resultados core e também uma menor constituição de provisões face ao ano passado".

Houve ainda um aumento de 26 por cento “no montante de novas operações de crédito à habitação, mais 230 milhões de euros face aos primeiros nove meses de 2017”.

Em termos trimestrais, entre julho e setembro, os lucros do banco público rondaram os 175 milhões de euros, o que compara com um resultado de três milhões de euros no mesmo período de 2017.



"No fundo, um trimestre positivo", observou Paulo Macedo.



De acordo com a CGD, "o resultado de exploração core alcançou 554 milhões de euros, um crescimento de 23 por cento face ao valor registado no final dos primeiros nove meses de 2017".



No comunicado sobre as contas trimestrais, o banco refere que “o desempenho alcançado pela CGD na implementação do seu Plano Estratégico e a conclusão do seu Plano de Recapitalização” ao longo deste ano, assim como o “favorável enquadramento económico Português”, permitiram a subida de dois níveis do rating pela agência norte-americana de notação financeira Moody’s.

“Devolver dinheiro aos contribuintes”

Paulo Macedo declarou ainda que a CGD “claramente quer devolver dinheiro aos contribuintes”, considerando esta uma obrigação. “O que está em cima da mesa é como é que esses resultados podem ser distribuídos”, acrescentou.



Quanto a prazos, o presidente do banco acredita que "no terceiro trimestre deverá ser possível fazer esta distribuição".



Para tal serão necessários “dez passos”, sendo o primeiro destes a escolha dos ativos que poderão ser distribuídos, seguindo-se a aprovação de uma política de dividendos entre os acionistas, já que "a CGD não vai fazer distribuições pontuais".



Os passos finais serão a aprovação do plano de distribuição de dividendos pelo Conselho de Administração, pelos acionistas em assembleia-geral e ainda pelo Banco Central Europeu e pela Comissão Europeia.



"Ninguém decide que quer distribuir dividendos porque dá jeito. O que temos são bons indicadores e boas expectativas, mas só haverá distribuição de dividendos quando estes dez itens estiverem assegurados", notou Paulo Macedo, acrescentando que “nem um euro será distribuído sem isso”.

Valores por determinar

Questionado sobre valores, o presidente da CGD escusou-se a precisar, não confirmando ainda a expectativa do Governo, que ronda os 200 milhões de euros.



"Pessoalmente não tenho dúvidas que haverá devolução de dinheiro aos contribuintes pelos quatro mil milhões de euros que aqui puseram", indicou apenas.



O responsável considerou que esta "deveria ser uma questão perfeitamente natural e não uma arma de arremesso e se isso vai beneficiar o Orçamento ou se vai estar contra".



O Governo prevê receber em 2019 dividendos da CGD e um aumento dos dividendos pagos pelo Banco de Portugal, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2019.



c/ Lusa