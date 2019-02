CGD. Paulo Macedo entregou relatório da auditoria no Parlamento

Cristina Sambado - RTP01 Fev, 2019, 16:05 / atualizado em 01 Fev, 2019, 16:07 | Economia

A entrega da auditoria hoje no parlamento surge depois de, na semana passada, ter sido divulgada uma versão preliminar do documento, datada de dezembro de 2017, que fez estalar a polémica devido à concessão de créditos mal fundamentada, atribuição de bónus aos gestores com resultados negativos, interferência do Estado e aprovação de empréstimos com parecer desfavorável ou condicionado da direção de risco da CGD.





O atual presidente do banco público criticou o facto de se acusar “todas as pessoas que passaram pela Caixa são culpados na praça pública”.



“De certeza que haverá más práticas, designadamente quando as vemos à luz de hoje. Haverá também erros em termos absolutos. Agora, tentar que qualquer pessoa que tenha passado pela Caixa seja automaticamente culpado e tenha um cadastro, isso não é aceitável”, sublinhou.







A versão final que chegou aos deputados tem, no entanto, os nomes dos grandes devedores – particulares e empresas – “truncados”, ou seja, apagados, referiu Paulo Macedo.





“O relatório, nos termos definidos pelo Banco de Portugal, é entregue salvaguardando o segredo bancário e o segredo profissional. A Caixa optou por não fazer nenhuma salvaguarda, à parte do segredo, ou seja aquilo que não for sigilo bancário, mas que fosse de interesse preservar”.







Paulo Macedo recordou que existe “toda uma parte de estratégia e de uma parte comercial” que “cada entidade deve preservar para si e não deve ser do domínio público e dos seus concorrentes”.



“A única coisa que foi retirada deste relatório foi a parte relativa ao segredo bancário, que foi feito pelos auditores”, esclareceu. A presidente da Comissão de Orçamento revelou que o diploma sobre acesso a informação bancária deverá ser remetido a Belém na terça-feira, esperando que depois seja possível aceder à matéria ainda "truncada".



Relativamente aos “grandes devedores” e nos termos da proposta de lei, “há uma disposição. E se a lei for promulgada, este relatório deverá ser disponibilizado na íntegra”.







Paulo Macedo admite que as conclusões da versão preliminar prejudicam a imagem da Caixa Geral de Depósitos e a motivação dos trabalhadores.



Em relação ao facto do relatório da auditoria poder prejudicar a Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo frisou que “há vários interesses. O interesse público e o interesse da instituição. O da instituição é o de clarificar e de deixar esta mancha de suspeição”.



“Mas também há um dano que nos colaboradores da Caixa e nos seus negócios. Se todos os dias quando vão falar com clientes o que lhes falam não é de negócios, não é de empréstimos, não é do seu património, não é da confiança, não é da segurança. Isso afeta claramente a Caixa e a motivação dos seus trabalhadores”.



Para o presidente da Caixa Geral de Depósitos, “para um banco que está a recuperar de seis anos de prejuízos, obviamente que não é indiferente”.