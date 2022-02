CGD recebe `luz verde` do BCE para reembolso antecipado no valor de 500 ME

Em comunicado, o banco público explicou que recebeu do Banco Central Europeu (BCE) a autorização para avançar com a recompra da emissão de fundos próprios adicionais de nível 1 (AT1 - Additional Tier 1), no montante de 500 milhões de euros.

A informação sobre este reembolso foi também, esta manhã, divulgada pela Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM).

A emissão destes títulos, em 2017, foi condição prevista no acordo entre o Estado português e a Comissão Europeia no âmbito do Plano de Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

"Esta operação vai permitir importantes poupanças anuais em juros à CGD", pode ler-se no comunicado da CGD.

A CGD detalhou que a taxa de juro de 10,75% associada à dívida AT1 correspondeu a um custo anual de 53,75 milhões de euros para a CGD o que representou, no conjunto dos cinco anos, um total de 268,75 milhões de euros.

Segundo o banco público, a "aprovação do reembolso antecipado destes títulos de dívida no dia 30 de março resulta da avaliação positiva feita pelo BCE à solidez financeira da CGD, reflexo da conclusão com sucesso de um difícil e exigente plano de reestruturação".

"Com a amortização dos títulos AT1 emitidos em março de 2017, o rácio CET 1 da CGD permanece em 18,20% e o rácio total em 19,65%, cumprindo-se com ampla margem o requisito regulamentar de 13,50%", referiu ainda.

Para o presidente executivo do banco público, Paulo Macedo, esta aprovação pelo BCE "assinala o sucesso alcançado pela CGD na implementação de um exigente plano de reestruturação e só foi possível pela capacidade de geração de capital orgânico e pela rentabilidade da instituição".

"Só uma Caixa sustentável e com uma rentabilidade reconhecida pelo mercado evitará voltar a incorrer em custos desta magnitude. Após o reembolso antecipado, a realizar em breve, a CGD manter-se-á como um banco capitalizado, preparado para os desafios futuros, ao mesmo tempo que conseguirá poupanças significativas com juros que permitirão prosseguir a missão de devolver a ajuda dos portugueses", salientou o líder da CGD, citado na nota de imprensa.

Em 14 de setembro de 2021, a CGD anunciou que tinha realizado uma emissão de dívida sénior preferencial no valor de 500 milhões de euros, com a procura a superar em três vezes o valor colocado, e com a taxa de cupão mais baixa de sempre.

"Caixa Geral de Depósitos, S.A. [CGD] realizou hoje [14 de setembro de 2021] uma emissão de dívida sénior preferencial (senior preferred), no montante de 500 milhões de euros, com o prazo de seis anos, colocada nos mercados internacionais e emitida com um cupão de 0,375%, o que constitui o cupão mais baixo alguma vez conseguido pela Caixa em emissões no mercado de capitais", tinha anunciado o banco público em comunicado.

Na altura, a CGD explicou tratar-se de uma emissão de dívida sustentável, a primeira realizada por um banco português com estas características, com o presidente da Comissão Executiva da CGD, Paulo Macedo, a salientar que esta emissão revela que a Caixa "tem capacidade para inovar na banca portuguesa" como pioneira, "numa economia em que a Sustentabilidade é um dos pilares fundamentais para garantir o futuro".

A CGD regressou aos dividendos em 2019 com a entrega de 200 milhões de euros ao Estado. No ano passado, com base nos resultados de 2020, foram pagos mais 83,6 milhões a que se juntaram 300 milhões sob a forma de dividendo extraordinário.

"Com o reembolso antecipado destes títulos de dívida AT1, a CGD elevará para mais de 1.000 milhões de euros o montante devolvido, relativo ao processo de recapitalização de 2017", destacou ainda.