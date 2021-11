CGD reestruturou créditos de 3.000 famílias após fim das moratórias

Segundo a CGD, com o fim das moratórias, foram aplicadas medidas de reestruturação a 3.000 famílias, com um valor total de créditos de 330 milhões de euros, e a 600 empresas, com um total de créditos de 150 milhões de euros.

Em setembro, expirou a grande maioria das moratórias de crédito.

Na CGD terminaram moratórias em créditos no valor total de 6.206 milhões de euros (3.135 milhões de euros de famílias e 3.071 milhões de euros de empresas). Em 03 de novembro mantinham-se 149 milhões de euros em créditos com moratórias ativas.

Segundo a CGD, mais de 90% dos créditos que tiveram moratórias estão a ser pagos regularmente pelos clientes.

A CGD apresentou hoje lucros de 429 milhões de euros até setembro, um aumento de 9,4% face aos primeiros nove meses de 2020.