CGD renegociou créditos à habitação com 3.600 clientes

Segundo Paulo Macedo, no caso de 2.000 clientes os créditos foram renegociados ainda antes do decreto-lei do Governo que força os bancos a fazê-lo no caso de famílias em dificuldades por aumento da taxa de juro (no âmbito do novo regime do PARI - Plano de ação para o risco de incumprimento) e cerca de 1.600 já ao abrigo da nova legislação.

O gestor disse ainda que a CGD abriu 37 mil processos PARI e desses há clientes que mostraram interesses na renegociação e outros que não.

Atualmente, o valor médio de um crédito à habitação `vivo` na CGD é de 81 mil euros.