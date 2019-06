CGD. Trabalhos da comissão prolongados por 40 dias

Lusa06 Jun, 2019, 17:41 | Economia

Durante a reunião da comissão, o presidente, Luís Leite Ramos (PSD), sugeriu a "prorrogação por 40 dias" da duração da comissão parlamentar, algo aceite por unanimidade por todos os grupos parlamentares e que irá ser proposto ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

À II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco, como é oficialmente designada, foi dada posse pelo presidente da Assembleia da República (AR), Eduardo Ferro Rodrigues, em 21 de fevereiro.

Na ocasião, o presidente da AR expressou o desejo de que a nova comissão fosse "mais longe" no apuramento de factos do que a anterior.

A comissão foi aprovada no parlamento em 15 de fevereiro, com votos favoráveis de todos os partidos e abstenção de PCP, Os Verdes e do deputado independente Paulo Trigo Pereira.

Na reunião de hoje, os deputados tomaram também conhecimento do envio da transcrição da audição de 10 de maio ao empresário José Berardo.

Em 29 de maio, foi dado a conhecer que o empresário José Berardo pediu acesso à transcrição e à gravação vídeo da sua audição no parlamento, com vista a avançar com um processo judicial contra os deputados presentes.

De acordo com fonte da segunda Comissão Parlamentar de Inquérito à recapitalização e gestão do banco, os deputados já foram notificados oficialmente do pedido, feito através da sociedade de advogados Saragoça da Matta & Silveiro de Barros.