CGD vai propor dividendo de 85 ME relativo a 2020

José Brito indicou que este valor está em linha com as recomendações do Banco Centro Europeu (BCE) em termos de dividendos da banca, correspondendo a um impacto de 20 pontos base de acordo com a recomendação do BCE.

No dia 15 de dezembro de 2020, o BCE anunciou que os bancos da zona euro podem voltar a pagar dividendos, mas com sujeição a limites, de forma a proteger o seu capital.

A distribuição de dividendos não deverá exceder os 15% dos lucros acumulados de 2019 e 2020 ou 20 pontos base do rácio de capital CET1.

O BCE recomendou, no entanto, que os bancos "exerçam extrema prudência" nessa distribuição e considerem "não distribuírem nenhuns dividendos" até 30 de setembro de 2021.

A CGD registou lucros de 492 milhões de euros em 2020, menos 37% que os 776 milhões de euros registados em 2019, divulgou hoje o banco público.