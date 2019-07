CGTP acusa Ageas Seguros de preparar "despedimento coletivo"

Lusa24 Jul, 2019, 12:58 | Economia

"É um despedimento coletivo de cerca de 90 trabalhadores a nível nacional. Isto é tanto mais inadmissível porque estamos a falar de pessoas com uma grande competência, com uma grande experiência", sublinhou Arménio Carlos.

Segundo o dirigente da CGTP, "a finalidade é substituir trabalhadores pelo `outsourcing` [contratação de serviços externos], ou seja, despedir uns para contratar outros com menos direitos e com salários mais baixos. Uma consequência óbvia será a degradação do serviço que é prestado aos clientes".

Na concentração/plenário, em que participaram dezenas de trabalhadores, foi aprovada uma greve parcial, ainda sem data definida.

Segundo Paulo Mourato, presidente do Sindicato dos Profissionais de Seguros e Afins, "o dia e as horas da paralisação serão agora decididas em diálogo com as estruturas no terreno, nomeadamente com os delegados sindicais".

Em declarações aos jornalistas, Paulo Mourato considerou também que "em causa está o despedimento de 89 pessoas. A empresa está a fazer um despedimento coletivo encapotado na nossa opinião".

"O que os trabalhadores pretendem com este protesto é manter os seus postos de trabalho. Puro e simples. É importante que todos possam resistir no sentido de preservarem os seus postos de trabalho", frisou.

Em comunicado, o grupo Ageas Portugal esclarece que "está a levar a cabo um plano de adaptação da organização que abrange 89 pessoas, que na sua maioria se encontram na faixa etária acima dos 58 anos, com vista a ter menor impacto na respetiva carreira profissional".

O plano "assenta em acordos mútuos que estão a acontecer entre colaboradores e a empresa e que resultam obviamente de uma decisão pessoal e individual, tendo a empresa desenvolvido todos os esforços para proporcionar as condições financeiras e sociais adequadas".

O grupo salienta ainda que tem mantido "um diálogo aberto, de escuta e colaboração com os órgãos representativos dos trabalhadores, acolhendo recomendações que resultaram em ajustes nas condições propostas" e que, por este motivo, "foi com surpresa" que recebeu a informação da concentração de hoje.

Nas declarações que prestou aos jornalistas, o dirigente sindical Paulo Mourato afirmou ter conhecimento de que empresa consultora externa que está a fazer as entrevistas diretas com os abrangidos pelo plano, "os tem pressionado a assinar, inclusive alegando a extinção do posto de trabalho, o que deixa os trabalhadores pressionados e desconfortáveis".

Acrescentou que no Porto a empresa tem cerca de 200 colaboradores, de um total nacional de cerca de 1.300.