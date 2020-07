CGTP associa números do desemprego à pandemia

Se a comparação for com junho de 2019, há mais 108 mil desempregados, o que corresponde a um aumento de 36 por cento.



Os dados foram revelados esta segunda-feira pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, onde estão neste momento registados 406.665 desempregados.



A secretária-geral da CGTP considera que estes números são um reflexo do impacto da pandemia. Isabel Camarinha garante que 50 por cento do desemprego é de trabalhadores com vínculos precários.