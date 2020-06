CGTP considera que as opções políticas é que são importantes

"A questão não está nas pessoas, mas nas políticas do Governo, que deveria mudar as suas opções, nomeadamente no Orçamento suplementar, para corresponder às necessidades dos trabalhadores e do país", disse à agência Lusa a secretária geral da CGTP, Isabel Camarinha.

Segundo a sindicalista, só com a valorização do trabalho e dos trabalhadores, o combate ao desemprego e aos vínculos precários será possível alterar a situação económica do país.

"Mas não nos parece que o Governo tenha alterado a sua posição, pelo que vimos no Programa de Estabilização Económica e Social [PEES], os trabalhadores vão continuar a ser penalizados e os apoios continuarão a ir para as empresas", disse.

Por isso, Isabel Camarinha considerou que "as opções que o Governo mantém são erradas, seja com Mário Centeno como ministro das Finanças, ou outro".

O Presidente da República aceitou hoje a exoneração de Mário Centeno como ministro de Estado e das Finanças, proposta pelo primeiro-ministro, e a sua substituição por João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento.

A equipa liderada por Mário Centeno era composta por Ricardo Mourinho Félix, João Leão (secretário de Estado do Orçamento, agora promovido a ministro de Estado e das Finanças), Álvaro Novo (secretário de Estado do Tesouro) e António Mendonça Mendes (secretário de Estado dos Assuntos Fiscais).

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu hoje que a mudança de ministro de Estado e das Finanças é "uma tranquila passagem de testemunho", considerando que "este é o `timing´ certo" para esta alteração.

No `briefing` final do Conselho de Ministros de hoje -- que foi bem mais curto do que os recentes do período de covid-19 -- estiveram lado a lado o primeiro-ministro, António Costa, o ministro das Finanças cessante, Mário Centeno, e o futuro titular da pasta, João Leão.