CGTP espera ter milhares de trabalhadores na manifestação de sábado em Lisboa

Estão previstas centenas de autocarros e quatro comboios especiais, um de Braga e três do Porto, para transportar os manifestantes para a capital.

Fonte da central sindical disse à agência Lusa que nas últimas iniciativas da Intersindical os trabalhadores foram manifestando a sua disponibilidade e vontade de participar "numa grande ação de luta" que contribua para a melhoria das condições de vida e de trabalho dos portugueses.

Esta é primeira manifestação nacional e geral que a Inter promove este ano, embora as suas estruturas tenham organizado várias manifestações e concentrações setoriais ou locais.

A CGTP reconhece que, na atual legislatura, os trabalhadores recuperaram parte dos rendimentos e direitos perdidos nos últimos anos, mas defende a necessidade de mais medidas que valorizem o trabalho e os trabalhadores.

"É preciso repor, de forma mais consistente, rendimentos e direitos, exigindo-se o aumento geral dos salários, a fixação do Salário Mínimo Nacional em 600 euros em janeiro de 2018, o combate à precariedade, a revogação das normas gravosas da legislação laboral e a implementação de uma política que assegure a estabilidade no emprego e respeite os direitos dos trabalhadores de todos os setores de atividade", reivindica a central num comunicado hoje emitido.

A Inter defende ainda que é altura de "colocar os direitos fundamentais dos trabalhadores e do povo acima dos ditames da União Europeia e dos seus instrumentos, da obsessão pela redução do défice e do pagamento de uma divida que é insuportável".

No manifesto elaborado para o protesto de sábado, a CGTP reivindica também o combate às desigualdades sociais e à pobreza, a criação de emprego estável e com direitos e a regulação e redução dos horários de trabalho.

Tendo em conta as lutas concretizadas pelos trabalhadores do setor público e privado, a CGTP-IN prevê que, no próximo sábado, dezenas de milhares de trabalhadores venham a Lisboa reafirmar as reivindicações defendidas em centenas de locais de trabalho da Administração Pública e de empresas como a PT/Meo, a Efacec, a CP, a Autoeuropa, entre outras.

A manifestação está marcada para o inicio da tarde de sábado, com desfile entre a praça Marquês de Pombal e os Restauradores onde o secretário-geral da Inter, Arménio Carlos, fará uma intervenção políco-sindical.

No final do protesto os manifestantes deverão aprovar uma resolução a defender aumentos salariais de pelo menos 4%, a reposição do direito de contratação coletiva, 25 dias de férias, o aumento das pensões e a despenalização das reformas com 40 anos de descontos para a segurança social.