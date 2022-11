CGTP está preocupada com o recurso ao lay-off

Ouvida pela Antena 1, Isabel Camarinha considera que o lay-off vai deixar muitos trabalhadores em dificuldades económicas, com a inflação a subir.Isabel Camarinha sugere outros caminhos para aliviar as empresas dos custos de produção.A associação têxtil e vestuário de Portugal confirma um aumento do recurso ao lay-off de trabalhadores. Na origem, está a subida dos custos com energia, que coloca em risco a operação de muitas empresas deste sector.