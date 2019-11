CGTP. Falta de resposta do Governo potencia crescimento da extrema-direita

"Quanto mais tempo o Governo demorar a responder aos trabalhadores e às suas reivindicações, também ele está a ser colaboracionista e a fomentar o surgimento de fenómenos de extrema-direita", disse Arménio Carlos, que falava no encerramento do XII Congresso da União dos Sindicatos de Lisboa (USL/CGTP-IN).

Durante a sua intervenção, o líder da intersindical afirmou que os sucessivos governos e, em particular, o que está atualmente em funções, tem responsabilidade no surgimento de "pseudo-sindicatos, que pretendem fazer do sindicalismo uma área de negócio".

Este responsável vincou ainda que o patronato "tem medo que os trabalhadores percam o medo" com o apoio dos sindicatos, que, garantiu, vão continuar a defender a valorização dos trabalhadores.