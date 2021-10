CGTP-IN não vê necessidade de eleições mas sim de respostas aos trabalhadores

Essa é a prioridade da central sindical, para quem do que não há necessidade é "de eleições antecipadas%u201D.



%u201DMas isso será decisão do senhor Presidente da República%u201D, afirmou.



Independentemente de qual for a decisão %u201Chá respostas que continuam a ser necessárias e exigimos que elas sejam dadas seja pelas empresas, pelas associações patronais negociando o aumento dos salários, a redução dos horários de trabalho, acabar com a precariedade em postos de trabalho permanentes%u201D frisou Isabel Camarinha.



Em declarações aos jornalistas após a reunião de mais de uma hora com o Presidente, a sindicalista lembrou que o Governo se mantém em funções, pelo que não vê razões para não existir resposta aos problemas.



%u201CAté haver novo Governo este Governo terá de governar e há matérias em que tem toda a legitimidade mesmo com a Assembleia da República dissolvida%u201D, referiu, dando destaque ao aumento do salário mínimo nacional em janeiro de 2022, de pensões e reformas e dos funcionários da Função Pública.



A convocação de eleições antecipadas e o cenário de crise não justificam também o adiamento das ações de luta dos trabalhadores, cujo %u201Cdescontentamento%u201D a CGTP verifica em todos os setores.



%u201CMantêm-se as razões todas que nos levaram a decidir a convocação da manifestação nacional%u201D de dia 12 de novembro, garantiu Isabel Camarinha.