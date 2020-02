CGTP lamenta aprovação sem alterações para melhorar vida dos portugueses

"Lamentamos que a proposta de Orçamento do Estado tenha sido aprovada sem alterações significativas na área do trabalho e em áreas em que o Estado podia poupar para aumentar o investimento público e melhorar as condições de vida dos portugueses", disse Arménio Carlos à agência Lusa.

Segundo o sindicalista, deveriam ter sido reduzidos os montantes previsto na proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) para as parcerias público privadas (PPP), para financiar os bancos e para contratar serviços externos que podem ser feitos dentro da Administração Pública.

"Se isso tivesse sido feito, seria conseguida uma poupança significativa, que poderia ser usada para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e da população em geral", afirmou Arménio Carlos.

O secretário-geral da Intersindical lamentou ainda que não tivessem sido introduzidas alterações ao OE2020 no sentido de melhorar a política fiscal, com resultados positivos nos rendimentos dos portugueses.

A Assembleia da República aprovou hoje a proposta de Orçamento de Estado para 2020, em votação final global, apenas com os votos favoráveis dos deputados do PS.

O BE, PCP, PAN, PEV e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira (ex-Livre) abstiveram-se, enquanto o PSD, CDS-PP, e os parlamentares da Iniciativa Liberal e do Chega votaram contra a proposta orçamental do Governo.