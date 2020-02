CGTP. Minoria do BE insiste em ter lugar na comissão executiva

Seixal, Setúbal, 15 fev 2020 (Lusa) - Albertina Pena, um dos novos elementos do Conselho Nacional da CGTP, do Bloco de Esquerda, reivindicou hoje um lugar na comissão executiva da intersindical, em igualdade de circunstâncias com as outras sensibilidades políticas.