A secretária-geral da CGTP lamenta que o problema da habitação se tenha agravado nos últimos anos e exige do Estado o controle das rendas, a revogação da lei dos despejos ou o assumir do aumento das taxas de juro pela banca.



Isabel Camarinha avisa que muitas pessoas deixaram de conseguir pagar as rendas e regressaram para a casa dos pais, que é onde estão muitos dos filhos, sem capacidade de sair para ter uma vida autónoma.