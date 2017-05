CGTP não antecipa cenários para reunião de concertação social sobre reformas

Lusa 03 Mai, 2017, 19:05 | Economia

"[Tudo] depende da proposta que o Governo apresentar. Vamos aguardar. Não me posso pronunciar porque isso seria prematuro", afirmou aos jornalistas o dirigente sindical, após uma intervenção a centenas de dirigentes sindicais junto do Ministério do Trabalho, em Lisboa.

O líder da CGTP aproveitou para sublinhar que "não há consenso entre patrões e sindicatos relativamente à saída dos trabalhadores com grandes carreiras contributivas".

"Nós não queremos que hoje se vejam livres dos pais para amanhã contratarem os filhos por menos direitos e menos salários", argumentou.

Arménio Carlos reafirmou ainda que a confederação sindical irá defender o fim das penalizações para quem tenha trabalhado 40 anos ou mais.

"Aquilo que nós defendemos é a eliminação, além do facto da sustentabilidade de 13,8%, também do fator de penalização de 6% ao ano", recordou Arménio Carlos, indicando ainda a necessidade de abrir um processo de discussão também com os trabalhadores da Administração Pública.

"Este foi um processo que até se iniciou minimamente bem e que neste momento, com as posições que o Governo está a defender, está a ficar preparado para acabar mal", concluiu.

Esta quarta-feira decorreu, em Lisboa, um plenário de sindicatos para fazer o balanço do 1.º de Maio, discutir as propostas sobre pensões de reforma e preparar as manifestações de 03 de junho, em Lisboa e no Porto.

Centenas de sindicalistas desfilaram depois, a meio da tarde, entre o Campo Pequeno e a Praça de Londres para entregar no Ministério do Trabalho a posição da CGTP-IN sobre as pensões de reformas.