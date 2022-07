CGTP reclama em protesto aumentos salariais

A CGTP encerra esta quinta-feira mais de um mês de luta com uma manifestação nacional em Lisboa. Do Porto, esta manhã, partiram da estação de Campanhã mais de 600 pessoas num comboio especial. Concentram-se a partir das 15h00 no Marquês com destino à Assembleia da República. Milhares de trabalhadores de todo o país e de vários setores reclamam aumentos salariais e melhores condições de vida.