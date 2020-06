CGTP regista enorme desequilíbrio nos apoios a empresas e trabalhadores

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, disse hoje estar solidária com os trabalhadores da administração local que se concentraram junto à Assembleia da República, sublinhando a urgência da regulamentação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco.Isabel Camarinha, que esteve hoje de manhã com os cerca de 100 trabalhadores junto à Assembleia da República, em Lisboa, considerou que “chegou a hora de aprovar este suplemento”.Quase uma centena de trabalhadores da administração local concentraram-se pelas 10:00 junto à Assembleia da República enquanto o plenário debatia, entre outras propostas, a regulamentação e aplicação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco.





c/Lusa