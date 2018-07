Chefe do executivo de Macau faz balanço positivo das viagens à Grande Baía

Lusa10 Jul, 2018, 16:34 | Economia

De acordo com um comunicado divulgado hoje pelas autoridades de Macau, Chui Sai On encontra-se hoje na cidade de Huizhou, deslocando-se ainda esta quarta-feira a Dongguan, onde finaliza a visita às nove cidades integradas na Grande Baía.

Durante estas visitas, Chui Sai On procurou sempre focar-se num ponto principal: reforçar a ideia de que Macau pode apoiar as regiões da Grande Baía na promoção de produtos e outros projetos junto dos países de língua portuguesa, devido à proximidade cultural que tem com os países lusófonos.

Macau ambiciona ser uma plataforma importante entre o interior da China e os países de língua portuguesa, com ainda mais preponderância após a transferência da sede do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa para Macau.

Pequim estabeleceu a Região Administrativa Especial de Macau como plataforma para a cooperação económica e comercial com os países de língua portuguesa em 2003.

Para além do estreitar de relações entre as regiões da Grande Baía e os países lusófonos, Macau pretende intensificar outros laços com estas regiões chinesas em matérias como o comércio de mercadorias e de serviços, facilidades nas alfândegas e comércio eletrónico transfronteiriço e intensificar a promoção da indústria da medicina chinesa para o mundo.

Esta segunda-feira, Macau e Zhaoqing defenderam a aposta, em conjunto, em indústrias verdes e de baixo carbono com vista a uma "Baía Verde".

Em Zhuhai, cidade vizinha de Macau, a ambição é reforçar a cooperação policial devido aos novos desafios resultantes da construção da área da Grande Baía, com a qual se espera um aumento do fluxo de pessoas.

Em Shenzhen, o chefe do Governo de Macau enalteceu o reforço da cooperação entre o território e aquela que é uma das maiores e mais desenvolvidas cidades da China, em áreas como turismo e finanças.

Durante a visita de uma delegação de Macau a Cantão, no dia 21 de junho, Chui Sai On deslocou-se a uma empresa de tecnologia que desenvolve `software` na área da inteligência artificial e que, segundo as autoridades de Macau, fabrica sistemas de reconhecimento facial com uma precisão de 94%.

Nesta ocasião, a delegação de Macau demonstrou particular interesse no sistema de tradução feito por esta empresa, especialmente na tradução entre o cantonense e o português.

Além de Guangdong, Hong Kong e Macau, a região da Grande Baía abrange nove localidades: Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing.

Esta região de nove cidades e duas regiões administrativas especiais conta com mais de 110 milhões de habitantes.

No início de junho, o Governo de Macau divulgou uma nota onde explicou a gestão dos fundos investidos no projeto da construção da Grande Baía.

A região vai desembolsar 20 mil milhões de renmimbi (cerca de 2,5 mil milhões de euros), para este projeto, durante 12 anos, e vai ter um retorno anual de 3,5%.