Chefes da diplomacia do G20 reúnem na Índia em clima de tensão

O recente caso dos chamados “balões espiões chineses” e a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China também deverão marcar a agenda da reunião, também focada no multilateralismo, na cooperação para o desenvolvimento e na segurança alimentar e energética.Na capital indiana vão estar alguns dos principais protagonistas da atual cena internacional, como é o caso do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia e da China, Serguei Lavrov e Qin Gang, respetivamente, e do Alto Representante da União Europeia (UE), Josep Borrell.A Índia, país que preside atualmente ao G20, multiplicou as suas compras de petróleo russo após o início do conflito na Ucrânia e tem insistido na necessidade de resolver a guerra por via do diálogo. Nova Deli é uma aliada histórica da Rússia, mas goza crescente aceitação do Ocidente, em oposição à vizinha China.