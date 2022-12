Cheias. Governo não descarta ajuda do Fundo de Solidariedade da UE

No parlamento, durante o debate preparatório do Conselho Europeu de dia 15 de dezembro, o PCP e o PAN questionaram António Costa sobre se o Executivo irá, ou não, avançar com o pedido a Bruxelas. Na resposta, o chefe do Governo garantiu que, se for possível, Portugal não vai deixar de aceder ao mecanismo: “Passa pela cabeça de alguém que sendo possível recorrer ao fundo não o vamos utilizar?”, insistiu."Acionaremos se e quando estiverem verificados os pressupostos, claro que sim", afirmou também António Costa, numa resposta ao deputado comunista Bruno Dias e à deputada única do PAN, Inês Sousa Real.O primeiro-ministro salienta, no entanto, que, antes de qualquer pedido sobre o Fundo de Solidariedade da União Europeia, é preciso "conhecer a estimativa dos danos" e lembra que Portugal "acionou sempre que se verificaram os requisitos".Perante os deputados, o chefe do Governo assinalou ainda que, na última semana, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, esteve reunida com os presidentes das autarquias mais afetadas na Área Metropolitana de Lisboa para fazer o levantamento dos danos e verificar os mecanismos nacionais e europeus de apoio que estão atualmente disponíveis.O Fundo de Solidariedade da União Europeia foi criado, em 2002, na sequência das cheias que atingiram a Europa Central, com o objetivo de prestar ajuda rápida aos Estados-membros afetados por catástrofes naturais.