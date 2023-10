Chevron suspende atividade em plataforma de gás de Tamar

"A nossa prioridade é a segurança das equipas, das populações de locais onde operamos, a proteção do ambiente e das nossas instalações", declarou uma porta-voz do grupo energético, indicando que as instruções partiram do Ministério da Energia de Israel.

A Chevron acrescentou que uma outra plataforma sua situada em Leviathan, também ao largo da costa israelita e perto de Tamar, continua a garantir o fornecimento de gás natural aos "seus clientes em Israel e na região".

O Hamas lançou no sábado uma ofensiva em território israelita, tendo Israel retaliado.

A Chevron assumiu o controlo das plataformas de Tamar e Leviathan em 2020 com a aquisição da petrolífera norte-americana Noble Energy.

Depois de ter sido anunciada a suspensão da atividade em Tamar, os preços do gás europeu subiram.

Às 17:40 (hora de Lisboa), o contrato de referência aumentava 12,4%, para 43 euros por megawatt hora (MWh).