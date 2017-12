China alarga regras de controlo de investimento chinês no estrangeiro a subsidiárias

Lusa27 Dez, 2017, 16:26 | Economia

As novas regras limitam, por exemplo, os investimentos em ativos como campos de golfe, estúdios de cinema ou clubes de futebol e seguem a política seguida desde o ano passado pelas autoridades de Pequim para conter a saída de investimento chinês do país.

Publicada agora pela Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento (NDRC), organismo máximo chinês encarregado da planificação económica, a nova regulamentação prevê que todos os investimentos no exterior por grupos chineses ou pelas suas subsidiárias no exterior devem ser declarados através de formulários `online`.

A NDRC anulou ainda uma decisão que obrigava os investidores chineses a comunicar qualquer decisão sobre aquisições superiores a 300 milhões de dólares, mas acaba por estender a supervisão a investimentos por subsidiárias de grupos chineses no estrangeiro.

Os novos formulários endereçados à NDRC para aprovação devem conter informações detalhadas sobre os investidores, a natureza e extensão do projeto e o valor do capital chinês investido, bem como uma análise do impacto do projeto sobre o interesse e segurança nacionais, sendo que qualquer projeto contrário a esses dois requisitos será rejeitado.

As medidas, que foram divulgadas hoje pela agência de notícias France Presse (AFP), complementam as recomendações publicadas em agosto e que limitavam o investimento chinês em setores como o imobiliário, o desporto e o entretenimento por alguns dos maiores grupos chineses.

Recorde-se que em 19 de dezembro foi anunciado um código de conduta para empresas privadas chinesas que investem no exterior, para evitar aquisições de risco que possam representar uma ameaça para a estabilidade financeira do país.

Este código diz respeito, em particular, a conglomerados privados como a HNA (aeronáutica, turismo, hotéis), a Fosun (turismo, entretenimento) e Dalian Wanda (imobiliário, cinema, parques de diversões).

Em Portugal, a Fosun é a maior acionista do banco Millennium BCP com 25,1% do capital, também detém 85% da seguradora Fidelidade (os restantes 15% do capital são da CGD) - que por sua vez é `dona` do Grupo Luz Saúde - e ainda conta com uma participação de 5,3% na Redes Energéticas Nacionais (REN).